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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1758 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1758 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1758 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1758 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6162 проданному на аукционе Cayón Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1758 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 1 реал 1758 S JV на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 реал 1758 S JV на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1758 S JV на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 реал 1758 S JV на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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