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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1756 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1756 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1756 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1756 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6161 проданному на аукционе Cayón Subastas за 410 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 1 реал 1756 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Испания 1 реал 1756 S PJ на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 реал 1756 S PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1756 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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