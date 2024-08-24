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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1758 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1758 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1758 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1758 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (5)
  • Numismática Leilões (2)
  • Russiancoin (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (7)
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - November 26, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1758 M JB на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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