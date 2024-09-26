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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1753 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1753 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1753 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1753 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 48 EUR. Торги состоялись 7 мая 2013.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1753 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 реал 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1753 M JB на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1753 M JB на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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