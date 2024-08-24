Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1751 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 реал
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1751 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3392 проданному на аукционе London Coins LTD за 109 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
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Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2021
Сохранность F
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Дата 6 июля 2021
Сохранность F
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Дата 22 июня 2021
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
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