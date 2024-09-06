Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
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