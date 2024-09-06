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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31767 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1410 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Jesús Vico - June 9, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Bolaffi - December 11, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Silicua Coins - June 17, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1759 S JV на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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