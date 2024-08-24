Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1757 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1757 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1757 года S JV - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1757 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 550 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (32)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (4)
  • Heritage (6)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (14)
  • Jesús Vico (2)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Naumann (2)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (15)
  • Tauler & Fau (6)
  • UBS (1)
  • Восточно-европейский (1)
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Heritage - March 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 288 EUR
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Naumann - August 7, 2022
Продавец Naumann
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Naumann - March 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1757 S JV на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VI Монеты Испании 1757 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1/2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск