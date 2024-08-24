Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1757 года S JV (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1757 года со знаком S JV. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 550 USD. Торги состоялись 7 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 288 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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