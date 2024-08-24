Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1757 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1757 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
Сохранность
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- Soler y Llach (5)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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