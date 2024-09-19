Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1753 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1753 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 18 октября 2022
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Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 18 марта 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Дата 22 октября 2020
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Дата 13 ноября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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