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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1753 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1753 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1753 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1753 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 S PJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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