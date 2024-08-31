Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1759 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1759
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21515 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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