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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1759 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1759 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1759 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21515 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1600 USD. Торги состоялись 12 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1759 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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