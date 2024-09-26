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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1757 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1757 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1757 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (389) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1757 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31080 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Stack's - March 1, 2024
Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Spink - January 18, 2024
Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 1/2 эскудо 1757 M JB на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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