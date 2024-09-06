Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1753 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1753 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 793 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
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Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 15 марта 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
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Дата 18 марта 2021
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Дата 15 октября 2020
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Дата 13 ноября 2019
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Дата 10 июля 2019
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Дата 10 июля 2019
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Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
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Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
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Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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