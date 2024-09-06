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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1753 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1753 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1753 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1753 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 29145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 793 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Heritage - June 15, 2023
Продавец Heritage
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Bolaffi - November 30, 2018
Продавец Bolaffi
Дата 30 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Bolaffi - December 1, 2016
Продавец Bolaffi
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1753 M JB на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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