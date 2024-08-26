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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1751 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1751 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1751 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1751 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 1800 NOK
Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Warin Global Investments - December 6, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1751 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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