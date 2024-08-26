Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1751 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1751 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Warin Global Investments
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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