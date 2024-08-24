Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1758 года PA (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1758 года со знаком PA. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 8293 проданному на аукционе Cayón Subastas за 155 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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