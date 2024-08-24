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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1758 года PA (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 мараведи 1758 года PA - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 мараведи 1758 года PA - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1758 года со знаком PA. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 8293 проданному на аукционе Cayón Subastas за 155 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность F
Цена
Испания 1 мараведи 1758 PA на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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