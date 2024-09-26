Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1757 года PA (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1757 года со знаком PA. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Где продать?
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