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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1757 года PA (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 мараведи 1757 года PA - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 мараведи 1757 года PA - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1757 года со знаком PA. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1757 PA на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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