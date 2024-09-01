Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 мараведи 1753 года PA. Надпись "FO II" (Испания, Фердинанд VI)
Разновидность: Надпись "FO II"
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 мараведи
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1753 года со знаком PA. Надпись "FO II". Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 4208 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
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