Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1799 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1799 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (3)
- Soler y Llach (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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