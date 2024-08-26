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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1799 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1799 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1799 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1799 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 реалов 1799 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 реалов 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 8 реалов 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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