Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1798 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1798 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 542 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 450 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 161 EUR
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
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Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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