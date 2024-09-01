Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1792 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1792 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 3 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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