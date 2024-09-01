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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1792 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1792 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1792 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1792 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 3 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 4000 NOK
Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 3200 NOK
Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Stack's - June 3, 2022
Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Heritage - August 26, 2021
Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Heritage - August 26, 2021
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1792 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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