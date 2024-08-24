Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1792 года S C (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1792 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 500 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
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Дата 20 сентября 2016
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
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Дата 16 апреля 2015
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Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
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Дата 30 октября 2014
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Дата 4 февраля 2012
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