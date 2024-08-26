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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1789 года S C (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1789 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1789 года S C - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1789 года со знаком S C. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (3)
  • Grün (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 S C на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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