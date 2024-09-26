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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1789 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1789 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1789 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1789 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 750 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1789 M MF на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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