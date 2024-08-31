Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1808 года M IG (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1808 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
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