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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1808 года M IG (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1808 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1808 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1808 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Stephen Album - May 15, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе HERVERA - February 26, 2013
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе Soler y Llach - February 25, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1808 M IG на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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