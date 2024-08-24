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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1808 года M AI (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31086 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - December 24, 2020
Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - December 24, 2020
Продавец Heritage
Дата 24 декабря 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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