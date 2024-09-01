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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1808 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1808 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34240 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Heritage - December 10, 2020
Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Heritage - December 10, 2020
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - October 9, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1808 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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