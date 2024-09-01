Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1808 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1808 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34240 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2033 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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