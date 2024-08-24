Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1798 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 8 реалов
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1798 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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