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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1798 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 8 реалов 1798 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 8 реалов 1798 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1798 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 719 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Stack's - August 25, 2023
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе Cayón - October 25, 2016
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1798 M MF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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