Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1808 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1808 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 298 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 9 июня 2021.
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