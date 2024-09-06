Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1800 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1800 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе ibercoin за 800 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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