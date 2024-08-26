Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1798 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1798 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
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Дата 28 мая 2024
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Сохранность XF
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Дата 15 декабря 2021
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Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 20 апреля 2018
Сохранность XF
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Дата 13 сентября 2016
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Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
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Где продать?
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