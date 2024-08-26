Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1798 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1798 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1798 года S CN - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1798 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34109 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (2)
  • Heritage (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (2)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • WAG (1)
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Stack's - May 17, 2023
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF20 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Cayón - April 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Tauler & Fau - January 23, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Heritage - September 13, 2016
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1798 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 реала 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1798 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск