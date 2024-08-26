Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1808 года M IG (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1808 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3671 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 350 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 125 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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