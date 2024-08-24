Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1806 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1806 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 240 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Сохранность G DETAILS PCGS
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Дата 27 января 2023
Сохранность XF
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