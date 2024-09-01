Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1801 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1801 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 230 EUR. Торги состоялись 12 мая 2011.
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Дата 17 октября 2023
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Дата 3 июня 2021
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Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Дата 14 октября 2015
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