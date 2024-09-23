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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1800 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1800 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1800 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1800 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 8655 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (2)
  • HERVERA (4)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Stack's - January 20, 2022
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность G
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность F
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M FA на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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