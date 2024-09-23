Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1800 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1800 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 8655 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
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Дата 24 февраля 2023
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Дата 15 февраля 2023
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность G
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Дата 3 июня 2021
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 27 декабря 2019
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 5 июля 2017
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Где продать?
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