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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1800 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1800 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1800 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1800 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 120 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Cayón - April 1, 2014
Продавец Cayón
Дата 1 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 2 реала 1800 M MF на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность F12 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 реала 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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