Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1800 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 реала
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1800 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 120 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
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Дата 28 сентября 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 20 сентября 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 29 октября 2015
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Дата 30 октября 2014
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Дата 25 октября 2012
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