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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1792 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1792 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1792 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1792 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • ibercoin (1)
  • Numis.be (1)
  • Soler y Llach (5)
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1792 M MF на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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