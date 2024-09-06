Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1789 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 реала 1789 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 реала 1789 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 реала
  • Год 1789
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1789 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3017 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 70 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 реала 1789 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 реала 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1789 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 2 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск