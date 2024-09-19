Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1808 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 130 EUR. Торги состоялись 29 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS60 NN Coins
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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