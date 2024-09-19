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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1801 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1801 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1801 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1801 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5105 проданному на аукционе Cayón Subastas за 44 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
Испания 1 реал 1801 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 1 реал 1801 M FA на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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Все фирмы 421
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