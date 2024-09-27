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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1799 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1 реал 1799 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1 реал 1799 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 реал
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1799 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 250 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - February 12, 2015
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - February 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - April 24, 2014
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - April 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность AU
Цена
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1799 M MF на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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