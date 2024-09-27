Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1799 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1 реал
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1799 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 250 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2015
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2014
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
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Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF
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Где продать?
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