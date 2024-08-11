Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1808 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 240 EUR. Торги состоялись 9 мая 2019.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
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Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
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