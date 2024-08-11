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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1808 года M AI (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 240 EUR. Торги состоялись 9 мая 2019.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (3)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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