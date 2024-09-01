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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1808 года M FA (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1808 года M FA - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1808 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6790 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 40 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2023.

Сохранность
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  • Cayón (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VG
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1808 M FA на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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