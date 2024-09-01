Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1808 года M FA (Испания, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1808 года со знаком M FA. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 6790 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 40 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2023.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
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