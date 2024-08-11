Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1798 года M MF (Испания, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,7 гр
- Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 1/2 реала
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1798 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 110 EUR. Торги состоялись 28 января 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Silicua Coins (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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