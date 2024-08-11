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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1798 года M MF (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 1/2 реала 1798 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 1/2 реала 1798 года M MF - цена серебряной монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,7 гр
  • Чистого серебра (0,0444 oz) 1,3804 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1798 года со знаком M MF. Это серебряная монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 110 EUR. Торги состоялись 28 января 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Silicua Coins - January 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1798 M MF на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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