Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные монеты 8 мараведи Карла IV - Испания

type-coin
type-coin

8 мараведи 1800 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
18** (1800-1808) 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Все испанские монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск