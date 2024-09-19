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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1808 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 331 EUR
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - June 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Silicua Coins - October 16, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Roma Numismatics - April 16, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 16 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Roma Numismatics - December 19, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Emporium Hamburg - November 12, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Pars Coins - October 7, 2019
Продавец Pars Coins
Дата 7 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1808 S CN на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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