Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1808 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64604 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1080 USD. Торги состоялись 22 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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