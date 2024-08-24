Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1806 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 400 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2024.
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 26 октября 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2021
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Дата 18 февраля 2021
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 23 января 2020
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Дата 24 января 2019
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Дата 7 июля 2015
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Дата 20 марта 2014
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