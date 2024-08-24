Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1801 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Дата 2 июня 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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