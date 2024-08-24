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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1801 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1801 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1801 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1801 S CN на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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