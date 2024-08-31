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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1800 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1800 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1800 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Heritage - September 6, 2018
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Heritage - September 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Cayón - March 31, 2016
Продавец Cayón
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Heritage - January 13, 2016
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Испания 2 эскудо 1800 S CN на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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