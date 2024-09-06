Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1799 года S CN (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1799 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1799 года S CN - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33302 проданному на аукционе Heritage Auctions за 517 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Heritage - April 10, 2017
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Sedwick - November 14, 2016
Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1799 S CN на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1799 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск