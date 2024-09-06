Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1799 года S CN (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33302 проданному на аукционе Heritage Auctions за 517 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 3 июня 2021
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Дата 29 декабря 2020
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность Нет оценки
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Продавец Sedwick
Дата 14 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 29 октября 2015
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Дата 28 апреля 2015
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Дата 28 апреля 2015
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Дата 20 марта 2014
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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