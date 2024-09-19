Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1808 года M FA (Испания, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5217 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Где продать?
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