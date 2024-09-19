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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1808 года M FA (Испания, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком M FA. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5217 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 эскудо 1808 M FA на аукционе Stack's - September 14, 2023
Испания 2 эскудо 1808 M FA на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Испания 2 эскудо 1808 M FA на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 2 эскудо 1808 M FA на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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