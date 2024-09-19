Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1808 года M AI (Испания, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (163) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3433 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3760 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (49)
- Bertolami (1)
- Busso Peus (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (20)
- Chaponnière & Hess-Divo (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Goldberg (3)
- Grün (1)
- Heritage (6)
- HERVERA (23)
- ibercoin (3)
- Jesús Vico (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- London Coins (1)
- Lucernae Numismática (1)
- MDC Monaco (1)
- Monedalia.es (3)
- Monnaies d'Antan (1)
- Nomisma (1)
- Numisor (1)
- Pars Coins (1)
- Sedwick (1)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (22)
- Spink (2)
- Tauler & Fau (8)
- UBS (2)
- WAG (3)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск