Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1808 года M AI (Испания, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1808 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1808 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (163) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3433 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3760 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (49)
  • Bertolami (1)
  • Busso Peus (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (20)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Goldberg (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (6)
  • HERVERA (23)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Lucernae Numismática (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Monedalia.es (3)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Nomisma (1)
  • Numisor (1)
  • Pars Coins (1)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (22)
  • Spink (2)
  • Tauler & Fau (8)
  • UBS (2)
  • WAG (3)
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Silicua Coins - November 25, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 2 эскудо 1808 M AI на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла IV Монеты Испании 1808 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск